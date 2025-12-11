あさくまは４日続伸し、上場来高値を更新した。１０日の取引終了後、２６年１月期第３四半期累計（２～１０月）の単独決算を発表した。売上高が７１億８２００万円、営業利益が３億２４００万円、最終利益が２億１５００万円だった。１月に完全子会社だったあさくまサクセッションを吸収合併し連結決算から単独決算に移行したため、前年同期との比較はしていない。連結決算だった前年同期は売上高が６４億２００万円、営業