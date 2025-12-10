Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅは続落。この日午後１時３０分ごろ、第１四半期（８～１０月）連結決算を発表した。売上高は２億９４００万円（前年同期単独２億２５００万円）、営業損益は６億１４００万円の赤字（同１億８２００万円の赤字）だった。前年同期と単純比較はできないものの赤字幅拡大で着地しており、これが嫌気されている。 インフラや施設の老朽化に伴う保守メンテナンスの必要性の高まり、国によるドロӦ