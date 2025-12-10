ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 小学生版の「流行語大賞」が全然違う 高市首相の「働いて…」がラン… トレンド 流行語大賞 よろず~ニュース 小学生版の「流行語大賞」が全然違う 高市首相の「働いて…」がランク外に 2025年12月10日 8時20分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「進研ゼミ小学講座」が、小学生の流行語ランキングの調査結果を公開した 1位は、SNSを中心に話題になったミーム「エッホエッホ」に 2位は「それな」、3位は「イイじゃん／今日ビジュイイじゃん」となった 記事を読む おすすめ記事 「ふるさと納税未来創造AWARD 2025」子ども・学び推進賞で愛媛県今治市がノミネート 2025年12月3日 10時0分 乃木坂46井上和「佐々木舞香さんも『アニメ好きなんですよね？』って話かけてくださったんですけど…」『ベストヒット歌謡祭』SPユニットで後悔していることは？ 2025年12月7日 18時51分 ≪伸芽会 浦和教室≫ 2026年１月「星野学園小学校」「開智小学校（総合部）」「浦和ルーテル学院小学校」「さとえ学園小学校」特別講演会のご案内 2025年12月3日 17時0分 「難関校のビリ」と「中堅校のトップ」どっちに進学すべき？東大生が出した“答え”が超具体的だった！ 2025年12月9日 5時30分 大倉忠義P、フレッシュなジュニアたちに対抗意識「気持ちの部分では俺たちも負けてなかった」 2025年12月10日 4時0分