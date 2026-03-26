ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（44）が25日までにインスタグラムを更新。近影を投稿した。竹中アナは「おはよう今日は華華天国担当日やたたたたたたーーーーーリスナーさんに会えるるるるるるるーーー」とコメントし、水色のニット姿を披露した。竹中アナは、壁にもたれた横向きのアングルで「スイカップ」を強調。青空の下で笑顔を見せた。この姿にフォロワーからは「魅惑のアングルで大優勝」「珍しいアングルからの写