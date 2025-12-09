少年らが窃盗行為を行っている動画がSNSで拡散している問題で、京都市の学校が自校の生徒だとして謝罪しました。大谷中学・高等学校によると12月4日、同校の複数の生徒らが、研修旅行中に訪問先の店舗で窃盗行為を行ったことが確認されたということです。SNS上では、インドネシアのバリ島とみられる場所で日本語を話す少年らが、衣類などをカバンの中に入れる動画が拡散されていました。大谷中学・高等学校は、「多大なるご迷惑と