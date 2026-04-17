「ヤクルト２−０ＤｅＮＡ」（１６日、神宮球場）ヤクルトのホセ・オスナ内野手が１７日、自身のＸに新規投稿。１６日のＤｅＮＡ戦の八回にスイングしたバットが手を離れ、川上球審に直撃してしまった件について謝罪した。オスナは「Ｉ，ｍｖｅｒｙｓｏｒｒｙａｂｏｕｔｗｈａｔｈａｐｐｅｎｅｄｔｏｄａｙｗｈｅｎｍｙｂａｔｈｉｔｔｈｅｍａｉｎｕｍｐｉｒｅ．（きょう、私のバットが球審に当た