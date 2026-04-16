関西テレビ（大阪市）は１６日、京都府南丹市で安達結希（ゆき）君（１１）の遺体が見つかった事件を報じた同日のニュースで、死体遺棄容疑で逮捕、送検された父親の会社員安達優季（ゆうき）容疑者（３７）について、別人の映像を誤って放送したと明らかにした。同日のニュース番組で訂正し、謝罪した。同社によると、京都地検に送検された安達容疑者とは別の人物が映った映像を安達容疑者として３回放送した。同社は「信頼回