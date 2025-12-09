2025年11月24日、ROKUSAN ANGEL（旧バーレスク東京）にてダンサーとしてデビューした、美谷朱音さん。言わずと知れた、元超人気セクシー女優だ。アダルト業界を席巻した彼女の再スタートから間もなく、本人を直撃した。◆3歳から16歳までダンスを習っていた――ダンサーデビュー、おめでとうございます。美谷さんはセクシー女優としてデビューする以前からダンスに打ち込んでいたと伺いました。美谷朱音：ありがとうございます。