セーレンは大幅続伸し、１９９０年以来、約３５年ぶりの高値を更新している。ＳＢＩ証券が８日、セーレンの目標株価を３４３０円から４２５０円に引き上げた。投資判断は「買い」を継続している。トランプ関税の影響などによる需要減が懸念されていた車両資材事業はアジアを中心にカーシート材の受注が旺盛で２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の同事業は営業利益率が上昇。エレクトロニクス