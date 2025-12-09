エーザイが続伸している。この日、バイオジェン と共同開発した早期アルツハイマー病治療剤「レケンビ」（レカネマブ）が中国国家医療保障局によって新たに発表された「商業健康保険の革新的医薬品リスト」に収載されたと発表しており、好材料視されている。同社では、同リストへの選定は中国における早期アルツハイマー病（ＡＤ）治療への更なるアクセス拡大に向けた重要な一歩になるとしており、業績への