¸á¸å£²»þ¸½ºß¤ÎÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï£±£±£¹£¹¡¢ÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï£³£´£¸¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ï£µ£·ÌÃÊÁ¤À¤Ã¤¿¡£¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï£³£³¶È¼ïÃæ£²£¸¶È¼ï¤¬¾å¾º¡£ÃÍ¾å¤¬¤ê¾å°Ì¤ËÈóÅ´¶âÂ°¡¢ÉÔÆ°»º¡¢·úÀß¡¢ÁÒ¸Ë¡¦±¿Í¢¤Ê¤É¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê¤ÇÌÜÎ©¤Ä¤Î¤Ï¾®Çä¡¢¶ä¹Ô¡¢¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¤Ê¤É¡£ ½Ð½ê¡§MINKABU PRESS