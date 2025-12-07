札幌・中央警察署は2025年12月7日、自称・東京都在住で会社経営の男（41）を暴行の疑いで逮捕しました。男は2025年12月7日の午前1時過ぎ、札幌市中央区南4条西3丁目のニュークラブで店員の20代男性にガラス製のコップを複数回投げつける暴行を加えた疑いが持たれています。警察によりますと、店から「客が暴れて手に負えない」と警察に通報があり、男は複数人で店を訪れていて、酒が入った状態だったということです。警察の