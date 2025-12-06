ÆüÃæ´Ø·¸¤Î¶ÛÄ¥¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢Ãæ¹ñ¡¦¾å³¤¤Ç¤­¤ç¤¦¡¢Âç¼ê²óÅ¾¤º¤·¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¡Ö¥¹¥·¥í¡¼¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ­¼Ô¡Ö¥ª¡¼¥×¥óÁ°¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ä¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤­¤ç¤¦¡¢Ãæ¹ñ¡¦¾å³¤¤Ë½é¤á¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¼ê²óÅ¾¤º¤·¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¡Ö¥¹¥·¥í¡¼¡×¤Ç¤¹¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï10¸µ¡áÆüËÜ±ß¤Ç¤ª¤è¤½200±ß¤«¤é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£½éÆü¤Î¤­¤ç¤¦¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ê¤É¤ÇÆø¤ï¤¤¡¢¥ª¡¼¥×¥ó»þÅÀ¤Ç840Ê¬ÂÔ