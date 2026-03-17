最近、ニュースで「中国でスシローやサイゼリヤが大人気」という話題を見かけたことはないだろうか。かつて「憧れの日本ブランド」として受け入れられていた日本食が、今は別の理由で中国の人々の心をつかんでいる。 そのキーワードは今回の記事で紹介する流行語、現代中国の消費観を象徴する「平替（ピン・ティ）」である。 なぜ、中国の人々は日本のチェーン店に行列を作るのか。そこには単なる