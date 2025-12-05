ユカリアは５日の取引終了後、富士通と同日付でヘルスケア事業領域における協業についての覚書を締結したと発表した。両社の知見やアセットを活用し、ＡＩエージェントによる医療業務オペレーションの効率化をはじめとするサービスの検討を進めていく。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRESS