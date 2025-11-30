ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 台湾の芸能界で兵役逃れ、ブローカー通じ診断書偽造して病人装う 裁判 社会問題 メディア 血圧 蔡英文 ブローカー 検察 台湾 兵役 読売新聞オンライン 台湾の芸能界で兵役逃れ、ブローカー通じ診断書偽造して病人装う 2025年11月30日 22時33分 リンクをコピーする 【台北＝園田将嗣】台湾の芸能界で１８〜３６歳の男性に義務づけられた兵役を逃れようとする動きが広がり、社会問題となっている。著名な俳優らがブローカーに偽装を依頼した事例が相次いで発覚し、検察が摘発を強めている。今年に入って人気俳優の王大陸氏の兵役逃れが発覚して以降、検察は３度にわたる大規模な捜査を行った。その結果、１０人以上の俳優や歌手が起訴された。台湾紙・聯合報（電子版）によると、１１月中旬 記事を読む おすすめ記事 三井住友「Olive」新規開設で1万Vポイントなどがもらえるキャンペーンを開催 2025年11月28日 13時39分 【MLB】今季最高のプレーTOP10 大谷翔平のライバル・シュワバーや60本塁打ローリーら伝説級シーンがランクイン 2025年11月30日 16時15分 谷原章介 斎藤元彦知事らにお詫び、「サン！シャイン」での発言を訂正し「申し訳ありませんでした」 2025年11月27日 8時58分 米沢市でスキー場を運営する「天元台」の使途不明金100万円 被害届を提出へ 臨時株主総会開催 2025年11月28日 17時54分 立川晴の輔、『笑点』で初の座布団10枚獲得 豪華賞品は山田隆夫の似顔絵入り金の扇子 2025年11月30日 17時57分