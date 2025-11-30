【台北＝園田将嗣】台湾の芸能界で１８〜３６歳の男性に義務づけられた兵役を逃れようとする動きが広がり、社会問題となっている。著名な俳優らがブローカーに偽装を依頼した事例が相次いで発覚し、検察が摘発を強めている。今年に入って人気俳優の王大陸氏の兵役逃れが発覚して以降、検察は３度にわたる大規模な捜査を行った。その結果、１０人以上の俳優や歌手が起訴された。台湾紙・聯合報（電子版）によると、１１月中旬