どんなに仲が良い親友であっても、大切な我が子であっても、自分以外の人の気持ちはすべて理解することはできません。笑っていても泣いていても、その奥にある本当の感情は本人にしかわからないことも多いものです。漫画家の石森なこさんの作品『誰もわからないよ、あなたのこと』は、そんな心の世界を丁寧に描いています。【漫画】誰もわからないよ、あなたのこと（全編を読む）同作は「誰もわからないよ、あなたのこと」という印