漫画家で、コミュニティースペースを運営している中村あいさつさんの漫画「バウンダリーを引く話」が、Xで合計1万1000以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む主人公は、人からの誘いや頼まれごとを断れずに悩んでいました。ある日、そのことをバーで相談すると「バウンダリーがもろいのかな？」と言われ…という内容で、読者からは「めっちゃ刺さる…」「共感しかない」「『分かる』と『できる』は違