「死ぬまでにやりたいことリスト」発売中の『FRIDAY』で、瑞々しいグラビアを披露している穂波あみさん。彼女の肩書きは、グラビアアイドル、コスプレイヤー、そして「現役漫画家」という極めて異例なものだ。2025年12月からは「ウルトラジャンプ」にて「ほみなみあ」名義で『義母の愛はママならないっ！』の連載がスタート。多忙を極める締め切り直前の彼女を直撃して、「異色の二刀流」の裏側を聞いた。「実はもともと漫画家にな