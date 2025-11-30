軽スーパーハイトワゴンじゃなくても使い勝手よし！ 価格は135万8500円から新型ムーヴの登場以前は、王者ホンダ「N-BOX」や対抗馬のスズキ「スペーシア」などの軽スーパーハイトワゴンが販売面での主役でした。しかし、2025年10月に新型ムーブが軽自動車販売ランキングで首位に立っています。全国軽自動車協会連合会によると、新型ムーヴは、2025年7月に前年同月比222.3％となる1万1299台を記録し、同年8月は同245.0％の1万847