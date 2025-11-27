元祖「キングオブミニバン」がいよいよ全面刷新！日産は、2025年10月29日から11月9日まで「東京ビッグサイト」（東京都江東区）で開催された「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」において、4代目となる新型「エルグランド」を世界初公開しました。約15年ぶりにフルモデルチェンジ！ 日産「新型エルグランド」どう変わった!?エルグランドは、1997年に初代が登場した日産のラージクラスミニバンです。【画像】超カッコいい！