ビジネスの場でよく耳にする「臨機応変」という言葉。不測の事態を迎えた際や、マニュアルがない状況で、「臨機応変にやってくれればいいよ」と言われることもあるかもしれません。でも実は、「臨機応変に対応するのが苦手」という人は意外と多いようです。【画像】「あ〜確かに……」→→これが《臨機応変が苦手な人たち》の生々しい体験談です！「臨機応変に対応したつもりでも、上から……」実際にSNS上では「仕事でいつも