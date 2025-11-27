ビジネスの場でよく耳にする「臨機応変」という言葉。不測の事態を迎えた際や、マニュアルがない状況で、「臨機応変にやってくれればいいよ」と言われることもあるかもしれません。でも実は、「臨機応変に対応するのが苦手」という人は意外と多いようです。

【画像】「あ〜確かに……」→→これが《臨機応変が苦手な人たち》の生々しい体験談です！

「臨機応変に対応したつもりでも、上から……」

実際にSNS上では「仕事でいつもと違う状況になってパニクってしまった……」「状況が変わったときに、とっさの判断ができない」「会議で、考えてもいなかった質問をされると、全然うまく答えられない」など、“臨機応変が苦手”という声が多く上がっています。

特に、想定外やイレギュラーな出来事に対応することに苦手意識を持つ人が多い模様。中には「臨機応変に対応したつもりでも、上からダメ出しを食らうのが怖い」「できるときとテンパるときがある。その差が自分でもよく分からない」といった声もありました。

“臨機応変”を求められるのは仕事の現場だけではありません。「面接時に思ってもみない質問をされると、うまい返しができない」「しどろもどろになりながら答えて、場の雰囲気が悪くなるともっと緊張してしまう」「いざ面接の場に立った瞬間、何を話せばいいか分からなくなってしまった」など、面接で“場の空気”にのまれてしまうという生々しい体験談も多く上がっています。

臨機応変が苦手な人たちに対して、「自分の中に軸があれば大丈夫。軸がブレてると、とっさに動けないよね」「うまい返しなんて必要ない。とんちんかんなことを言わなきゃいいだけ」「別にウケ狙いの答えを返さなきゃいけないわけではない。素直に思ったことを答えたらいい」といったアドバイスも見受けられました。

また、「そもそも、答えのない状況になること自体も“慣れ”だから、慣れたら対応できるようになるよ」という意見も。確かに、何事も“慣れ”は大きいかもしれません。アドバイスを参考にしながら、自分なりの心構えができるといいですね。

「臨機応変に」を求められて、あなたはうまく動ける自信がありますか？ それとも……？