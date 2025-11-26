エチオピア北部にあるヘイリ・ガビ火山の噴火の様子をとらえた衛星写真＝23日（NASAWorldview提供・AP＝共同）【ナイロビ共同】アフリカ東部エチオピアにある火山が23日、噴火した。噴煙が紅海を越えて対岸のアラビア半島南部やインドに広がり、一部の航空便の運航に影響が出た。欧米メディアが25日に伝えた。地元研究者はAP通信に対し「過去1万年で記録された初めての噴火だ」としている。火山灰は中国方面に移動しており、