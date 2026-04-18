2代目シトロエンC5が発売ステランティス・ジャパンは4月16日、シトロエンのフラッグシップSUV、新型『シトロエンC5エアクロス』を発売した。【画像】包まれる快適感とSUVの走り！新型シトロエンC5エアクロス全12枚第2世代へと進化した新型C5エアクロスは、シトロエン・ブランドの矜持である、ウェルビーイングへと進化したコンフォートをかたちにした、CセグメントSUVモデルだ。新型『シトロエンC5エアクロス』