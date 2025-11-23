¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¥¿¥Á¥¢¥Ê¡¦¥·¥å¥í¥¹¥Ð¡¼¥°¤µ¤ó¡á2019Ç¯9·î5Æü/New York City. Craig Barritt/Getty Images¡ÊCNN¡Ë¥¸¥ç¥ó¡¦F¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¸µÊÆÂçÅýÎÎ¤ÎÂ¹¡¢¥¿¥Á¥¢¥Ê¡¦¥·¥å¥í¥¹¥Ð¡¼¥°¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¤Ï22Æü¡¢Ëö´ü¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢°å»Õ¤«¤éÍ¾Ì¿1Ç¯Ì¤Ëþ¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥·¥å¥í¥¹¥Ð¡¼¥°¤µ¤ó¤ÏÊÆ»ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥«¡¼¤Ë´ó¤»¤¿¥¨¥Ã¥»¡¼¤Ç¡¢ºòÇ¯¡¢¤Þ¤ì¤Ê°äÅÁ»ÒÊÑ°Û¤Ç¤¢¤ë3ÈÖÀ÷¿§ÂÎ¤ÎµÕ°Ì¤òÈ¼¤¦µÞÀ­¹ü¿ñÀ­Çò