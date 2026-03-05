ジョン・F・ケネディ・ジュニアとキャロリン・ベセットの関係を描いたディズニープラスドラマ『ラブストーリージョン＆キャロリン』の撮影で、俳優陣が警察に通報される騒動が起きていたという。 【写真】いたずらで児相に通報された米人気歌手 ライアン・マーフィー制作の同ドラマでは、ポール・アンソニー・ケリーが第35代米大統領ジョン・F・ケネディの長男ケネディ