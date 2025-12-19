就役から5年後に銀幕デビューも達成！アメリカ海軍における現役最古の空母「ニミッツ」が2025年12月16日（火）、最後の前方展開を終え、ワシントン州ブレマートンにあるキトサップ海軍基地へ戻りました。【面影まったく無い…】これがゼロ戦に扮した「テキサン」です（写真）「ニミッツ」は、ニミッツ級原子力空母の1番艦（ネームシップ）として1972年5月に進水、1975年5月に就役しています。それから50年、RCOH（炉心交換・大規