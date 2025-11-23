ÂçÁêËÐ¤Î²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡Ê25¡áÆó½ê¥Î´ØÉô²°¡Ë¤¬¶å½£¾ì½êÀé½©³Ú¤Î23Æü¡¢µÙ¾ì¤·¤¿¡£»Õ¾¢¤ÎÆó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦µ©Àª¤ÎÎ¤¡Ë¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡£»Õ¾¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢13ÆüÌÜ¤Î°ÂÀÄ¶ÓÀï¤ÇÄË¤á¤¿ÌÏÍÍ¤Ç¡Öº¸¤Î¸ªº¿´ØÀá¤òÄË¤á¤¿¡£º£Ä«·Î¸Å¾ì¤ÇÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤È¤âÏÃ¤·¤ÆÌµÍý¤µ¤»¤º¤ËµÙ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£Àé½©³Ú¤ÎµÙ¾ì¤Ê¤Î¤ÇÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£Åß½ä¶È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡Ö¤¿¤Ö¤ó¡¢µÙ¾ì¤ÎÊý¸þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Âç¤ÎÎ¤¤ÎµÙ¾ì¤Ï23Ç¯