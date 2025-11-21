Photo: ¥ä¥Þ¥À¥æ¥¦¥¹·¿ ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¸ì¤ì¤Ì¤Î¤è¡¢¥í¥Þ¥ó¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¤¡¡£±ÇÁü¤ä²»¶Á¤ÎÀ¤³¦Åª¸«ËÜ»Ô¡¢Inter BEE 2025¤¬ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä¶¹âÀººÙ¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ËºÇ¿·¤Î¾ÈÌÀ¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤ì¤Ê¤¤µ¡ºà¤¬ÌÜÇò²¡¤·¡ª¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢SD¥«¡¼¥É¤Ê¤É¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ëExascend¡Ê¥¨¥¯¥µ¥»¥ó¥É¡Ë¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ë¡¢¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£