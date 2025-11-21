23日に東京ドームでファンフェスタが開催される【写真：荒川祐史】フルカウント

ジャイアンツ・ファンフェスタ 巨人が清原和博氏と入来祐作氏の参加を発表

by ライブドアニュース編集部

  • 巨人は23日の「ジャイアンツ・ファンフェスタ」に追加メンバーを発表した
  • 清原和博氏と入来祐作氏が参加を表明し、ファンは早くも胸を熱くしている
  • SNSには「マジですげえぞ」「きたぁぁぁ」などの声が寄せられていた
