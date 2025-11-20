アメリカのトランプ大統領は19日、「金利が高すぎる」と指摘し、FRB（連邦準備制度理事会）のパウエル議長を「クビにしたい」と、あらためて批判しました。トランプ大統領は、「正直に言うとパウエル議長をクビにしたい。彼はひどく無能だ。FRBのせいで金利が高すぎる。（ベッセント財務長官に対し）どうにかしないと、クビにするぞ｣と話しました。トランプ大統領は、「金利が高すぎる」ことを指摘し、2026年5月に任期が切れるFRB