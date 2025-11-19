トヨタ自動車は売り買い交錯の中も頑強な値動き。前日まで３日続落で５％を上回る下げとなっていたが、足もとでリバウンド期待の買いが優勢となっている。外国為替市場で急速に円安が進行しており、製造業の中でも為替感応度の高さで際立つ同社株にとっては追い風として意識されている。足もとドル・円相場は１ドル＝１５５円台、ユーロ・円相場は１ユーロ＝１８０円近辺の推移となっているが、同社の２６年３月期通