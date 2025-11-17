１７日午前８時２５分頃、千葉県船橋市芝山の住宅の建設現場で、「出勤したら中に人が倒れていた」と１１９番があった。２階で６０歳代くらいと４０歳代くらいの男性が倒れており、その場で死亡が確認された。船橋東署の発表によると、２人は作業員とみられ、目立った外傷はなかった。１階には発動発電機が置かれており、同署は室内に何らかの有害物質が充満した可能性もあるとみて、詳しい原因を調べている。