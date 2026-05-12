非常時ではないのに列車のドアを手動で開けられるようにする「非常用ドアコック」を操作したとして、千葉県警千葉中央署は１０日、千葉県木更津市の男子中学生（１４）を偽計業務妨害容疑で現行犯逮捕した。同署は余罪があるとみて調べている。発表によると、男子中学生は同日午前１１時４５分頃、ＪＲ物井駅（四街道市）に停車中の列車内で非常用ドアコックを操作し、ＪＲ職員らに列車の点検作業などを行わせて列車の運行を６