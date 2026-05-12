警察によりますと、4月27日午後2時ごろ、安曇野市を流れる穂高川で釣りをしていた男性から「頭がい骨のような骨を見つけた」と警察に通報がありました。頭がい骨は、川の岩場に引っかかるようにあったということです。警察が。周辺を捜索しましたが、そのほかの骨は見つかりませんでした。頭がい骨は成人のものとみられていますが、性別や年代などは分かっていません。警察は、頭がい骨は川の上流から流れてきた可能性があるとして