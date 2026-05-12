電車内の非常用スイッチを操作し業務を妨害した疑いで、男子中学生が現行犯逮捕されました。中学3年生の少年（14）は10日、千葉・四街道市のJR物井駅に停車していた電車の中で、自動ドアの非常用スイッチを操作して電車を遅延させた疑いで現行犯逮捕されました。少年は「いたずらでした」などと話し、容疑を認めているということです。