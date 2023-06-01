【上総一宮町・洞庭湖】 場所:千葉県長生郡一宮町一宮6548 【いすみ市・札森さくら街道】 場所:千葉県いすみ市札森27 【ドローン空撮記】では"空撮ドローン"での遊びの楽しさを追求していきたい。美しい風景を地上から見るだけでなく、高い場所から接写したり、高空から見下ろしたり、水の上から風景を見るなど通常ではできない、空撮だからこそ見ることが