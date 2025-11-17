BE:FIRSTが、初のスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the“BE:ST”』を2026年5月16日、17日の2日間にわたり、味の素スタジアムにて開催する。 （関連：BE:FIRST「夢中」長く愛される理由は？新体制、6人の新たなスタートにも追い風を吹かせる楽曲の求心力） 本公演は、10月29日にリリースされた初のベストアルバム『BE:ST』を携えて行われる。チケットは、ファンクラブ“BESTY”およびBMSG