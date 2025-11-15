ニューストップ > 国内ニュース > インフルエンザ療養中の選手が大会出場 サッカー部監督を厳重注意処… 大分県 時事ニュース OBS大分放送 インフルエンザ療養中の選手が大会出場 サッカー部監督を厳重注意処分 2025年11月15日 15時17分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 大分県サッカー協会は大分高校の監督を「厳重注意処分」とした インフルエンザの療養期間中の選手3人を県大会の準決勝に出場させたという 監督はインフルの出席停止措置についての認識が不十分だったとみられている 記事を読む おすすめ記事 【速報】中国が日本への渡航を控えるよう注意喚起「日本の指導者の挑発的発言が滞在する中国人に重大なリスク」 2025年11月15日 2時44分 「電子レンジ、サランラップ、缶詰…に共通するものは？」国民・榛葉幹事長が突然のクイズ…高市総理が“即答した答え” 2025年11月14日 6時0分 【速報】「Aぇ！group」草間リチャード敬太さん(29)を略式起訴 公然わいせつの罪 東京区検 2025年11月13日 16時39分 ストーカー被害の日本代表ＭＦ中村敬斗 容疑者逮捕に心境「限度を超えていた。捕まって良かった」 2025年11月14日 23時16分 楽天、携帯重荷で赤字1512億円 2025年11月13日 16時32分