OBSOBS大分放送

インフルエンザ療養中の選手が大会出場 サッカー部監督を厳重注意処分

  • 大分県サッカー協会は大分高校の監督を「厳重注意処分」とした
  • インフルエンザの療養期間中の選手3人を県大会の準決勝に出場させたという
  • 監督はインフルの出席停止措置についての認識が不十分だったとみられている
