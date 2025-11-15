Image: takanou_shouten こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。洗濯パワーのアップ、洗剤だけじゃなく水にも注目してみては？部屋干しすると気になるニオイ、落ちにくい汚れや洗濯槽の洗浄など、洗濯にまつわる悩みは多いもの。それらを簡単取り付けでサポートしてくれるのが「洗濯機用ナノバブルアダプター」。特許技術から生まれる超微細泡が汚れや