タレントの宮迫博之が14日、自身のXを更新。同日配信された「裏迫ですッ！」の動画を公開停止したと明かした。【画像】宮迫博之「閉店することになりました」と報告Xでは「本日公開された「裏迫ですッ！」の動画において、スタッフの説明不足・配慮不足により、意図しない誤解やご不安の声を多く頂きました。これを受けて、該当動画の公開を停止させていただきました。スタッフの配慮不足により、ご不快な思いをさせてしまった