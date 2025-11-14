楽天が14日、今オフに戦力外通告した柴田大地投手（28）と来季の支配下選手契約に合意したと発表した。柴田は昨オフに現役ドラフトを経て入団。7月9日の西武戦でプロ初勝利を挙げるなど、6試合に登板し、1勝0敗、防御率2・08をマークしたが、10月末に戦力外通告を受けており、異例の再契約となった。▼楽天・柴田まずは、またチャンスをいただけたことに感謝したいです。チャンスをいただいた以上はファンの方々に勇気を与え