ドジャースの山本由伸（27）が14日（日本時間）、自身のSNSを更新し、ナ・リーグのMVPに輝いた大谷翔平（31）に祝福のメッセージを綴った。山本は「4度目」「SUGOI」と祝福の言葉を添えて投稿。大谷は今回で4度目の“満票”でMVPを獲得。エンゼルス時代の21年、23年、ドジャースに移籍した24年に続き、リーグをまたいで3年連続通算4度目の偉業を成し遂げた大谷をお祝いした。前日13日にはMLBで今シーズン最も活躍した投手に贈られ