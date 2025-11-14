ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > ブラックマヨネーズ・小杉竜一告白「ほぼ数滴なんですけど」実は混血… 小杉竜一 ブラックマヨネーズ お笑い芸人 エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス ブラックマヨネーズ・小杉竜一告白「ほぼ数滴なんですけど」実は混血だった 2025年11月14日 4時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ブラマヨの小杉竜一が13日深夜の番組で「アメリカ的なものが好き」と語った その理由として、「僕、アメリカ人の血が16分の1入ってる」と告白 MCが仰天したなか、「16分の1なんで、ほぼ数滴なんですけど」とも話した 記事を読む おすすめ記事 有力候補だらけなのに…まさかの結末で腑に落ちぬファン GG賞発表で「意味わからん」 2025年11月13日 15時20分 育成・宇都宮葵星、巨人の“何でも屋”後継者へ「ずっとそのポジションを狙っていた」 2025年11月13日 5時20分 山本由伸がサイ・ヤング賞ファイナリスト 3年連続沢村賞からワールドシリーズMVP 日本での受賞歴を振り返る 2025年11月12日 16時40分 「ばけばけ」ヘブン激高「ダキタクナイ」トキは単なる女中「それはそれで失礼w」ネット爆笑＆副題回収も 2025年11月13日 8時15分 阪神ドラ1の立石正広がベテラン女優と「偶然」の出会い 愛犬との3ショットに「すごい繋がり」「犬好きな人は絶対いい人」 2025年11月13日 5時0分