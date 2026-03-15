タレント有吉弘行（51）が14日夜、Xを更新。「絶望感」をつづった。有吉は「オムツ洗濯。ポリマー爆発」と書き出した後、「絶望しかありません」と記した。紙おむつを誤って洗濯機に入れてしまい、水を吸収して膨らんだゼリー状の高分子吸収体（ポリマー）が中で爆発したように飛び散った“惨事”が起き、その大変な洗濯機内の清掃作業やほかの衣類に付着したポリマーの煩雑な除去作業などを考え「絶望感」が沸き起こったものと推