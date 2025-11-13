東京通信グループが後場に入って急伸している。同社はきょう正午ごろ、２５年１２月期第３四半期累計（１～９月）の連結決算を発表。経常損益は６億５３００万円の黒字（前年同期は１億８０００万円の赤字）となり、通期計画の６億３０００万円の黒字を超過した。 売上高は前年同期比１１．２％増の４７億７００万円で着地。投資有価証券の売却が業績に大きく寄与したほか、主力であるメディア事業及び電話占い