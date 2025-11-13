ソラコムはストップ高の水準となる前営業日比１５０円高の１０７６円に買われた。１２日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を発表した。売上高は４９億８８００万円（前年同期比３５．９％増）、最終利益が２億３３００万円（同５．３倍）だったとしており、業況を好感した買いが集まっている。ＭＶＮＯ（仮想移動体通信事業者）事業を手掛けるミソラコネクトを連結子会社化したうえ、ＡＩの