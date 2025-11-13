１３日の債券市場で、先物中心限月１２月限は横ばい。前日の米債券高を手掛かりに買われる場面もあったが、朝方に一時１３５円９５銭まで上伸したあとは値を消す展開となった。 米民間雇用サービス会社が１１日に発表した雇用関連指標で米労働市場の減速が示されたことを背景に、１２日の米長期債相場が３営業日ぶりに反発（金利は低下）した流れが東京市場に波及した。ただ、足もとで進む円安が将来的なインフレ高進