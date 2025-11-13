カヤバは急伸。１２日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について売上高を４４００億円から４６００億円（前期比４．９％増）へ、営業利益を２２５億円から３１０億円（同３６．７％増）へ上方修正すると発表した。需要が想定を上回り堅調なことや為替が円安に推移していることが要因。米国の関税措置による影響額や最新の市場見通しも織り込んだ。配当予想も１２０円から１５０円（前期は株式分割考慮ベースで１１０円